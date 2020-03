Coronavirus : mort du chef Floyd Cardoz (Top Chef) testé positif

La pandémie de coronavirus continue de se propager dans le monde entier et fait de nouvelles victimes. Mardi 24 mars le célèbre saxophoniste Manu Dibango décédait après avec contracté le covid-19. Le lendemain, le chef cuisinier Floyd Cardoz succombait à son tour des suites du virus. Il avait 59 ans. Hunger Inc. Hospitality, la société créée par le chef a annoncé sa mort au média indien Scroll.in. "C’est avec un immense chagrin que nous vous informons du décès du chef Floyd Cardoz, cofondateur de Hunger Inc. Hospitality, le 25 mars 2020 dans le New Jersey, aux Etats-Unis. Il laisse dans le deuil sa mère Beryl, sa femme Barkha et ses fils Justin et Peter". Le 18 mars dernier, le vainqueur de la saison 3 de "Top Chef Masters" était testé positif au covid-19 et hospitalisé au Moutainside Medical Center dans le New Jersey. C’est à sa demande qu’il avait été pris en charge à l’hôpital.

Hospitalisé à sa demande, il n’a pas survécu

Revenu aux Etats-Unis début mars après un séjour en Inde, Floyd Cardoz a demandé à être hospitalisé. Il écrivait dans un post Instagram : "Je me sentais fiévreux et, par mesure de précaution, je me suis fait hospitaliser à New York". Dans un communiqué réalisé par sa société, il était précisé, "par mesure de précaution, nous en avons informé le département de la santé de Mumbai" lieu où le chef possède plusieurs restaurants et où il venait de séjourner. Malheureusement, Floyd Cardoz a succombé au virus qui n’épargne personne. La chaîne américaine qui diffuse "Top Chef" lui a rendu hommage, "Floyd était un chef talentueux qui a participé et remporté top Chef Masters. Il était attentionné, gentil et son sourire illuminait une pièce. Il était une source d’inspiration pour les chefs du monde entier et nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis".

Par Valentine V.