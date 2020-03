Coronavirus : Nabilla effrayée après avoir été malade sur le tournage de The Island

L'inquiétude est dans tous les esprits. Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures exceptionnelles ce jeudi 12 mars pour tenter de contenir la pandémie du coronavirus. Cependant, le virus continue de gagner du terrain et personne ne semble être épargné. Tom Hanks et sa femme ont été testés positifs au COVID-19 ainsi que de nombreux sportifs et hommes politiques. De plus, les tournages de certains films et séries sont interrompus comme celui de Grey's Anatomy. D'ailleurs, Nabilla a elle aussi été prise par un sentiment de panique. Actuellement en plein tournage de l'émission "The Island" en Afrique du Sud, la star de la télé-réalité est tombée malade et a pensé avoir été contaminée par le coronavirus. Heureusement, elle a tenu à rassurer ses fans et a apporté quelques précisions sur son état de santé via son compte Snapchat.

"On avait des frissons, une montée de fièvre..."

Nabilla est à la tête d'un nouveau projet et son salaire est incroyable. La femme de Thomas Vergara est la présentatrice de la nouvelle émission d'Amazon Prime, "Love Island". Cependant, elle a connu quelques mésaventures sur le tournage. Ce mercredi 11 mars sur Snapchat, Nabilla a révélé avoir été malade avec son mari et c'est pour cette raison qu'elle a été très discrète pendant plus d'une journée sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué : "On n'a pas snapé hier parce qu'on a eu une petite intoxication alimentaire. On a mangé des fruits de mer ou de la viande... On ne sait pas trop d'où ça vient. On n'a pas bougé de la journée hier. On a fait que vomir, c'était horrible. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Ça a mis dix ou douze heures avant de venir. On avait des frissons, une montée de fièvre... On était tous les deux dans un état déplorable.". Au final, l'ex star de télé-réalité a eu plus de peur que de mal.

