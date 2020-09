Coronavirus : Nabilla et Thomas Vergara positifs ? Panique sur Snapchat

Décidément, la famille de Nabilla et Thomas Vergara traverse une mauvaise passe. Il y a quelques jours, Thomas Vergara se faisait hospitaliser après un accident domestique. Comme il l’a expliqué sur son compte Snapchat vendredi 18 septembre 2020, le mari de Nabilla a "loupé une marche" dans les escaliers de leur penthouse à Dubaï. "Je me suis carrément pété le pouce, ouvert en deux. L'ongle a sauté, il est ouvert en deux. J'ai raté la marche et le pied, il a râpé tout le long…", a-t-il détaillé. Plus de peur que de mal, le papa de Milann a pu rentrer chez lui le jour même après "six points de suture" pour cicatriser sa blessure.

Milann "très malade depuis 15 jours"

Mardi 22 septembre 2020, Nabilla et Thomas Vergara créent encore un vent de panique chez leurs fans. Pour cause, le couple a annoncé sur Snapchat qu’il pensait être positif au coronavirus. Nabilla et Thomas Vergara ont hébergé un ami chez eux qui s’est avéré positif au coronavirus. En apprenant la nouvelle, le couple a décidé de désinfecter son penthouse de Dubaï. Si rien ne semblait inquiétant pour Nabilla et Thomas Vergara, ils ont rapidement déchanté. Leur bébé Milann, âgé de 11 mois, est tombé "très malade depuis quinze jours", explique Thomas Vergara sur Snapchat. Pensant que Milann l’aurait contaminé lui et sa femme, Thomas Vergara a expliqué avoir de nombreux symptômes liés au Covid-19. Idem pour Nabilla qui ne serait pas au mieux de sa forme. "On est épuisés, on a des courbatures, mal à la tête et de la fièvre", indique Thomas Vergara. Pour la deuxième fois depuis le début de l’épidémie, Nabilla et Thomas Vergara ont passé le test. Ils sont actuellement en attente des résultats.

Par Matilde A.