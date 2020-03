Coronavirus – Nabilla : le tournage de Love Island annulé

Depuis plusieurs semaines, l’épidémie de coronavirus touche le monde entier. Si le virus vient de Chine, l’Europe est devenue l’épicentre de la pandémie avec l’Italie et l’Espagne qui sont durement touchés par le covid-19. Pour faire face à la situation, le gouvernement français a déclaré le stade 3 dans le plan de lutte face au coronavirus. Une mesure prise pour limiter les risques de propagation du virus. Dans ce contexte, d’autres pays ont pris des mesures. Les Etats-Unis ont fermé leurs frontières avec plusieurs pays européens par exemple. L’Afrique du Sud a décrété l’état d’urgence national dimanche 15 mars. Une décision qui affecte le tournage de l’émission de Nabilla dans le pays.

Le tournage de Love Island annulé

"Nous rentrons à Dubaï. Je vous explique plus tard". C’est par ce tweet que Nabilla a informé ses fans de l'arrêt du tournage de son émission, "Love Island". Elle était accompagnée de son mari Thomas et de leur fils Milann sur le tournage en Afrique du Sud. Ils rentrent donc chez eux. Diffusée sur Amazon Prime depuis le 2 mars, "Love Island" devait durer un mois. Dans un communiqué diffusé ce lundi 16 mars, la plateforme de diffusion explique : "La santé et la sécurité de l’équipe de production, des Islanders et de toutes les personnes impliquées est notre plus grande priorité". Un dernier épisode sera donc proposé ce lundi soir. Les internautes pourront voter pour leur couple préféré, "Les résultats seront annoncés sur les différents réseaux sociaux Love Island France" précise le communiqué. Toutes les personnes mobilisées sur le tournage sont donc rapatriées.

Nous rentrons à Dubaï je vous explique plus tard — Nabilla Vergara (@Nabilla) March 16, 2020

