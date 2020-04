Coronavirus : Nabilla reçoit le soutien de Brigitte Macron après son généreux don

En pleine crise sanitaire, chacun se mobilise à sa façon pour aider le personnel soignant qui lutte au quotidien face à l’épidémie de coronavirus. Jeudi 2 avril dans "Ce soir chez Baba", Nabilla remporte 10 000 euros à destination de la Fondation des Hôpitaux de France. Et ce n’est pas tout ! La jeune femme en direct par visioconférence annonce qu’elle double la mise. Un geste généreux salué par Cyril Hanouna et tous les chroniqueurs. Le lendemain, Nabilla a reçu un appel qui l’a marquée. Brigitte Macron, la Première Dame elle-même, l’a appelée comme on peut le voir sur une courte vidéo publiée sur le compte Instagram de la mère du jeune Milann. "Allo Nabilla, c’est Brigitte Macron au téléphone". Surprise, la jeune femme ne peut s’empêcher de répondre, "Oh mon dieu, je suis trop contente" !

"Il est temps d’utiliser mon énergie et ma notoriété pour cette cause"

"Je vous appelle vous dire un immense merci pour votre générosité, j’ai été extrêmement sensible" répond Brigitte Macron qui préside la Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. En légende de la vidéo, Nabilla explique qu’elle a échangé un long moment avec la Première Dame qui l’a "sensibilisée au Fonds d’urgence mis en place par la Fondation depuis 15 jours pour acheter du matériel et aider les soignants et les patients des hôpitaux et des Ehpad qui ont des besoins urgents pour faire face à la crise sanitaire". Nabilla, qui a dû quitter le tournage de son émission en raison de la pandémie de covid-19, a pris conscience de "l’extraordinaire engagement dans de nombreux domaines" de Brigitte Macron. Et surtout, la jeune femme annonce : "J’ai compris que pour moi il est temps à présent d’utiliser mon énergie et ma notoriété pour cette cause". En fin de post, Nabilla invite les internautes à faire des dons pour la Fondation.

Par Non Stop People TV