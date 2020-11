Coronavirus : Nagui contaminé, il donne de ses nouvelles

Nagui a malheureusement dû faire face au coronavirus. En octobre dernier, l’animateur a été testé positif et placé en isolement pendant deux semaines. De retour à l’antenne le 2 novembre sur France Inter, Nagui s’était confié sur sa maladie : "C'est vrai que j'avais été cas contact, que j'avais été testé négatif, c'est-à-dire qu'on se retrouve coincé à la maison à attendre de savoir ce qu'il se passe ou isolé pendant X jours. Mais quand même avec un sentiment de ‘Ça ne va pas’. Après, les toubibs m'ont dit : ‘Vous savez, le rhume, la grippe, la gastro, ça existe aussi, il n'y a pas que le virus’. Et puis ça n'a pas loupé. Quand au bout d'une semaine, ça n'allait vraiment pas, il a fallu faire un autre test. Cette fois-ci, le test était positif".

"Je vais extrêmement bien"

Aujourd’hui totalement rétabli, Nagui a accordé une interview à nos confrères de TV Magazine. L’occasion pour l’animateur de rassurer ses fans en donnant de ses nouvelles, et en se livrant sur son combat contre le coronavirus : "Aujourd'hui je vais extrêmement bien. En fait, j'ai été testé négatif une première fois, mais j'étais cas contact, donc je me suis isolé. Et, au bout d'une semaine, je me suis senti plus fatigué que d'habitude. J'ai eu des maux de tête. Puis quand j'ai perdu le goût et l'odorat, je suis retourné me faire tester. C'était positif. Là, je me suis beaucoup reposé, j'ai pris de la vitamine C. J'ai eu recours aux huiles essentielles, à la naturopathie et, en une dizaine de jours, j'ai pu retrouver toutes mes facultés". Face à cette maladie, Nagui est très vigilant sur les gestes barrières durant ses tournages : "Cela nous oblige à accroître les précautions, les distances, à se préoccuper de la santé des candidats et de toutes nos équipes. C’est une vigilance que je qualifierais presque de paternaliste vis-à-vis d’eux. Dès que je croise quelqu’un qui porte son masque légèrement descendu en dessous du nez, je suis le premier à lui signaler. Même si je n’ai pas été hospitalisé ni souffert de problèmes respiratoires, je ne souhaite à personne d’avoir une telle fatigue et un tel virus".

Par Alexia Felix