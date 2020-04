Coronavirus : Olivier Mazerolle tiré d'affaire, il raconte son hospitalisation

Le journaliste Olivier Mazerolle, éditorialiste politique chez RTL, a cessé sa chronique hebdomadaire du jeudi soir "L’œil d'Olivier Mazerolle" depuis près de trois semaines. Jeudi 9 avril, Thomas Sotto en a donné la raison : le journaliste était atteint du coronavirus. Comme Boris Johnson le premier ministre britannique, il a été traité pour le Covid-19 et a été très fatigué. Joint par téléphone par son confrère, il raconte ce terrible moment qu'il a passé.

"Abruti" par le traitement

"Ça va très bien. J'ai été malade mais malheureusement il y a des personnes qui ont été beaucoup plus malades que moi. Et surtout quand on sort de là, on se dit que ce virus est une saloperie qui tue énormément de personnes à travers le monde et particulièrement en France", déclare l'intéressé. Etant âgé de 77 ans, Olivier Mazerolle se situe dans la tranche d'âge à risque face au coronavirus. Pendant son hospitalisation, Olivier Mazerolle n'a pas eu peur, mais il a subi un traitement de choc et avoue "j'étais abruti". Le journaliste explique qu'il a attendu avant de se faire hospitaliser malgré une fièvre certains jours à plus de 40°C. "Jusqu’au moment où mon généraliste a pris l'affaire en charge". Ce dernier a alors appelé le service d'urgence de l'hôpital Pompidou où il a ensuite été traité à la chloroquine.

Ce traitement expérimental développé par le professeur Didier Raoult, infectiologue à l'IHU de Marseille, est encore à l'étude. Dans les CHU de France, le médicament n'est donné qu'aux cas les plus graves de Covid-19. Une première série de tests dont les résultats ont été divulgués ce jeudi 9 avril sont encourageants. Sur 1071 patients traités, 973 ont été guéris en 10 jours.

Par Mélanie C.