Coronavirus : Pascal Praud s'emporte contre une décision du gouvernement

Pascal Praud n’est pas connu pour avoir la langue dans sa poche. La preuve, une nouvelle fois, ce mardi 15 décembre 2020 dans l’émission "L’heure des pros" sur CNews. Pascal Praud était en pleine interview avec Loïc Bonnet, président de l'association des théâtres privés de province. Ce dernier déplorait la fermeture des salles de cinéma et théâtres. Une décision du gouvernement incomprise par les acteurs du milieu de la Culture, qui soutiennent qu’il n’est pas plus dangereux d’ouvrir une salle de cinéma ou un théâtre que les centres commerciaux et commerces "non essentiels".

Pascal Praud pousse un coup de gueule contre le gouvernement

"On est tous en colère. Vous vous rendez compte de ce que Jean Castex vient de dire ? Il a dit 'On a rouvert les commerces le 28 novembre, et on a vu dès début décembre une stagnation des chiffres (de contaminations)'... Mais on nous dit partout qu'il faut quinze jours entre la réouverture d'un lieu et l'évolution de l'épidémie ! On nous raconte n'importe quoi ! Nos gouvernants, ils croient qu'on n'a pas de cerveau ? Moi, je prône l'arrêt du foutage de g*****, parce qu'on nous prend pour des rigolos", a estimé Loïc Bonnet. Un avis visiblement partagé par Pascal Praud qui s’est violemment emporté contre le gouvernement. "Ils ne vous rouvriront pas ! Je vous le dis à vous, comme je le dis ici : ils ne vous rouvriront pas. Vous allez mourir ! Ils vont vous laisser mourir. Parce que c'est leur logique. Hélas ! Je vous le dis depuis le départ, la seule chose qu'ils savent faire, c'est fermer", a déclaré Pascal Praud.

Par Matilde A.