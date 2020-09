Coronavirus : Philippe Etchebest appelle les restaurateurs à manifester

Alors que le Covid-19 impacte de plus de plus de Français, avec 4 069 hospitalisations enregistrées ces sept derniers jours, dont 780 cas graves en réanimation, le gouvernement a pris des mesures qui ne plaisent pas à tout le monde. La semaine passée, les bars et restaurants ont dû fermer leurs portes à Aix-en-Provence, à Marseille et en Guadeloupe. Pour Philippe Etchebest, cette mesure représente un grand risque économique pour les restaurateurs impactés. Lundi 28 septembre 2020, sur les ondes de France info, le chef étoilé a poussé un énième coup de gueule. "On nous enfance encore plus pour nous noyer", s’est-il indigné.

Une manifestation "pacifiste" et "sans violence"

Philippe Etchebest, connu pour ses participations sur M6 dans "Top Chef" et "Cauchemar en Cuisine", a appelé ses confrères à manifester avec un "brassard noir". "Vendredi à 11h45, j'invite tous les restaurateurs, les artisans à se rassembler devant leur établissement, leurs commerces avec un brassard noir et tout leur personnel parce que notre personnel, nos équipes sont concernés", a lâché le mari de Dominique Etchebest. Philippe Etchebest souhaite que cette manifestation soit "pacifiste" et "sans violence". "C’est juste pour montrer qu'on est là et qu'on est en train de mourir et qu'il faut absolument faire quelque chose. Il faut faire du bruit, montrer qu'on est là, qu'on est en train de crever", précise Philippe Etchebest avant de s’agacer : "Tous les protocoles qui nous ont été imposés, on les respecte. Pourquoi on serait plus dangereux que les gens qui font des réunions de famille dans des appartements ou des fêtes qui se passent en extérieur comme je peux le voir très régulièrement ?". Ce nouveau coup de gueule de Philippe Etchebest intervient quelques heures avant que le Premier ministre Jean Castex reçoive les représentants du secteur de l'hôtellerie et de la restauration à Matignon pour tenter de les rassurer.

Par Matilde A.