Coronavirus : Pierre Ménès sorti de l'hôpital, Nabilla lui affiche son soutien

Le mois d’avril a été assez compliqué pour Pierre Mènes puisque le journaliste a été hospitalisé après avoir contracté le coronavirus. Si Pierre Ménès a annoncé ce lundi 13 avril sa sortie de l’hôpital, il s’est longuement confié à nos confrères de RMC ce mardi 14 avril : "Je me suis auto-confiné très tôt. C’est très bizarre. Mon état s’est dégradé chez moi. J’avais une sorte d’épuisement absolue et des diarrhées permanentes. Ça a dégénéré au fil des jours. J’ai eu une grosse crise de gouttes. (…) J’ai pris la décision d’aller à l’hôpital. J’ai fait un scanner positif au coronavirus mais le test a été négatif. Je suis arrivé le mardi à Poissy, je suis rentré hier après-midi chez moi". Pierre Ménès a par ailleurs révélé qu’il a perdu 15 kilos à cause de la maladie. Et s’il a pu rentrer chez lui, le journaliste reste toutefois fragile et devra faire attention pendant les prochaines semaines.

"Courage mon Pierre"

Face à la nouvelle de son hospitalisation, Pierre Ménès a reçu de nombreux messages de soutien de la part des internautes et des personnalités. Et parmi elles, Nabilla. La jeune femme, qui a célébré les 6 mois de son fils Milann il y a quelques jours, a tenu à apporter son soutien au journaliste sportif sur Twitter en lui adressant un tendre message : "Courage mon Pierre tu es très costaud Et je suis sûre que tu vas nous revenir en grande forme Thomas et moi on t’embrasse très fort. déconne pas on a besoin de toi pour les commentaires FIFA 2021 ( thomas voice )", a écrit Nabilla. De quoi faire sans doute plaisir à Pierre Ménès.

Courage mon Pierre tu es très costaud Et je suis sûre que tu vas nous revenir en grande forme Thomas et moi on t’embrasse très fort déconne pas on a besoin de toi pour les commentaires FIFA 2021 ( thomas voice ) https://t.co/khVh4A2kJy — Nabilla Vergara (@Nabilla) April 13, 2020

Par Alexia Felix