Coronavirus : pour Didier Raoult, le virus serait saisonnier

Il sera sans aucun doute le visage de cette épidémie. Le Professeur Didier Raoult, qui a récemment rencontré Emmanuel Macron, est au coeur de nombreuses controverses. En effet, le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée soigne les patients atteints du Covid-19 à la chloroquine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce traitement fait débat. Certains spécialistes et anciens contaminés l'affirment, le traitement fonctionne parfaitement tandis que d'autres considèrent que cela pourrait être dangereux.

Ce mercredi 22 avril, Didier Raoult fait part d'une nouvelle prédiction qui risque de faire parler. En effet, le spécialiste des maladies infectieuses n'exclut pas une fin de la pandémie d'ici quelques semaines. "Il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés".

Le Professeur qui peut compter sur le soutien de Michel Polnareff, a ensuite expliqué sa théorie et s'est basé sur des maladies de ce genre. Pour lui, le coronavirus serait un virus saisonnier : "Il n'y a pas d'explication simple sur la saisonnalité. Beaucoup, beaucoup de maladies sont saisonnières. Des maladies infectieuses, et pas que. C'est vrai aussi sur les maladies cardio-vasculaires ou bactériennes. Les infections virales respiratoires dans les pays tempérés sont plus fréquentes pour la saison froide et s'arrêtent en général au printemps".

Il va même plus loin en mettant fin à une croyance commune qui voudrait que la chaleur tue le virus de la grippe : "Dans la zone intertropicale, il y a beaucoup plus de grippes, alors qu'il fait très chaud. Il y en a toute l'année, il y en a plus l'hiver. On ne peut pas juste corréler ça à la température, à l'humidité".

"Je reçois beaucoup de mails qui analysent les données disponibles, parfois de manière beaucoup plus profonde et professionnelle que dans les journaux scientifiques. Parmi les gens confinés, il y a de très bons mathématiciens, de très bons statisticiens." https://t.co/AhILVsVquv — Didier Raoult (@raoult_didier) April 21, 2020

Par J.F.