Coronavirus : Pourquoi Didier Raoult ne croit pas à une deuxième vague

Il y a encore trois mois, personne ne s'attendait à vivre une situation si dramatique. Le coronavirus est d'abord apparu dans la ville de Wuhan, en Chine, et s'est rapidement transformé en une pandémie. Des milliers de morts sont à déplorer et pour le moment, aucun remède n'a été trouvé. Le Covid-19 est encore rempli de mystères pour les scientifiques. Le président de la République, a donc décidé de placer la France en confinement le 17 mars dernier et ce dernier devrait être levé le 11 mai prochain, de manière progressive. Si les Français attendent cette date avec impatience, certains la redoutent également et ont peur d'une seconde vague. La situation ne reviendra pas à la normale avant plusieurs mois et il va falloir prendre de nombreuses précautions. Cependant, d'après le professeur Didier Raoult, il y a peu de chance que la France rencontre une deuxième vague...

"l'histoire de rebond, c'est une fantaisie"

Interrogé par BFMTV ce mercredi 29 avril, le professeur Didier Raoult a expliqué pourquoi il ne pensait pas qu'une deuxième vague aurait lieu en France lors du déconfinement. Il a révélé : "On suit avec énormément de tests l'épidémie, et vous voyez qu'on a eu un pic à ce moment-là, mais depuis, on a une décroissance continue. Cette courbe s'appelle une courbe en cloche. C'est la courbe typique des épidémies, la plupart du temps ça se passe comme ça. L'histoire de rebond est donc une fantaisie qui a été inventée à partir de la grippe espagnole, qui a commencé l'été, donc il n'y a rien à voir. Et donc, en général, ça ne se passe qu'en une seule courbe, en globe de cette nature là.". Il faudra tout de même respecter les mesures de sécurité et les gestes barrières afin de ne prendre aucun risque.

Coronavirus: le Pr Didier Raoult ne croit pas à une deuxième vague de l'épidémie pic.twitter.com/dkUmfLmofW — BFMTV (@BFMTV) April 29, 2020

Par Solène Sab