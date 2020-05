Coronavirus : pourquoi Laurence Boccolini n’est pas payée par TF1 durant le confinement

Depuis le début du confinement, Laurence Boccolini multiplie les apparitions sur les réseaux sociaux. Après avoir publié plusieurs vidéos dans lesquelles elle s’adonne à sa nouvelle passion, la chanson, mais aussi après avoir menacé de quitter Instagram, l’animatrice vient de signer une nouvelle intervention remarquée.

Ce mardi 5 mai, celle qui présentait le "Maillon Faible" il y a quelques années a en effet organisé un live sur Instagram. Très proche de sa communauté et très honnête avec ses abonnés, l’animatrice s’est livrée à cœur ouvert sur sa situation financière actuelle.

Comme des millions de Français, Laurence Boccolini est en ce moment confinée chez elle. Puisqu’elle ne tourne aucune émission pour TF1, elle ne perçoit en ce moment aucun salaire de la part de la chaîne… et a donc tenu à mettre les choses au clair après avoir reçu quelques questions de ses abonnés : "Je n’ai pas à me justifier, mais je vais vous expliquer comment cela se passe. Moi je ne suis pas payée, je ne suis pas journaliste avec un contrat avec TF1" a-t-elle avancé en précisant qu’elle ne touche pas de chômage technique.

"Je ne suis pas payée. Je n’ai pas le chômage."

"Je suis animatrice et j’ai une toute petite boîte de production qui s’appelle Dans Ton Karma Prod, et quand je ne travaille pas, ma boîte de production ne reçoit aucune facture payée. […] Donc quand vous ne me voyez pas faire d’émission, je ne suis pas payée. Je n’ai pas le chômage. Je ne me plains pas "a ajouté la maman de Willow.

Juste avant de faire ces révélations au sujet de son salaire, l’animatrice a tenu à apporter son soutien aux intermittents du spectacle. Laurence Boccolini a en effet fait partie de cette catégorie socio-professionnelle durant des années : "Je suis très émue par ce qu’il se passe… J’ai une pensée pour tous les gens du spectacle » a-t-elle lancé en prenant ensuite soin de mentionner toutes les personnes qui composent son équipe à savoir les noms des maquilleurs, coiffeurs, cadreurs et autre ingénieurs du son.

À cause du coronavirus et des mesures de confinement, de nombreux intermittents du spectacle comme Davy Sardou, le fils de Michel Sardou, se retrouvent dans une situation financière très compliquée.

Par E.S.