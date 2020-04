Coronavirus : pourquoi Marina Carrère d’Encausse n’a pas remis sa blouse de médecin

Depuis le début de cette crise sanitaire inédite qui touche la France, de nombreuses personnalités publiques ont remis leur blouse de médecin pour aider leurs collègues. C’est le cas de Michel Cymès, qui présentait le "Magazine de la santé" avec Marina Carrère d’Encausse et qui anime "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" avec Adriana Karembeu. Très présent sur les plateaux télé depuis le début la pandémie de coronavirus, il a choisi d’aller à l’hôpital soutenir les infirmières. Thomas Lilti, le créateur de la série "Hippocrate" et médecin de formation, a également fait le choix de retourner aider ses anciens collègues. Marina Carrère d’Encausse était l’invitée de Yann Barthès mercredi 29 avril dans "Quotidien" et a expliqué pourquoi elle ne pourrait pas revêtir son costume de médecin.

"Je ne serais pas très utile"

Si elle a confié avoir toujours sa carte de membre de l’Ordre des Médecins, Marina Carrère d’Encausse estime qu’elle n’est pas prête à pratiquer la médecine. "Oui, je peux reprendre, pas demain parce qu’il me faudra une formation de mise à niveau évidemment" déclare celle qui présente le "Magazine de la santé". Puis elle ajoute se sentir plus utile à la télévision, "Honnêtement, je pense que je suis plus utile là où je suis, au Magazine de la santé, avec le peu de pratique que j’ai et le fait de ne pas avoir pratiqué pendant 20 ans, je pense que je ne serais pas très utile, voire nuisible dans un service". Si Yann Barthès paraît surpris en entendant le terme "nuisible", Marina Carrère d’Encausse s’explique : "Vous savez, la médecine ça s’entretient quand même et ça fait 20 ans que je n’en ai pas fait de manière clinique, immédiate. Donc je pense que toutes les connaissances intellectuelles que j’ai ne sont pas forcément indispensables aux côtés des patients. Je pense qu’il vaut mieux que je reste là où je suis !"

Par Valentine V.