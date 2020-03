Coronavirus : pourquoi Télématin est suspendue

Après l'émission de Nabilla, Love Island, c'est un autre programme vient d'être mis à mal par le coronavirus. Il s'agit de Télématin. Et c'est un coup dur pour Laurent Bignolas. En effet, le présentateur de l'émission a été placé en quarantaine il y a quelques jours après une crainte de contamination. Tout juste sorti de ce confinement, il ne pourra pour autant pas retourner à l'antenne de sitôt. En effet, la matinale de France 2 va finalement être suspendue pour une durée indéterminée.



En plus des mesures très strictes prises par le gouvernement ce lundi 16 mars, un cas de coronavirus aurait été détecté au sein même de l'équipe. La matinale est donc remplacée par l'émission de France Info, présentée par Samuel Etienne.Les téléspectateurs de France 2 ont pu voir le présentateur de Question pour un Champion sur leur petit écran, ce qui n'est pas habituel.

laurent bignolas s'exprime

Un duplex a été enregistré avec Laurent Bignolas, tout juste sorti de quarantaine qui a informé sur la situation. "C'est une situation totalement étrange, assez étonnante, spectaculaire, et puis exceptionnelle surtout en raison de cette pandémie de coronavirus. Pourquoi ? Parce qu'un membre de notre équipe de Télématin a été testé positif, hier dans l'après-midi, et que tous les membres de l'équipe qui ont été en contact avec cette personne en fin de semaine dernière sont obligés de rester confinées chez elles".

Il ajoute ensuite : "Donc chacun chez soi. On a fait les comptes, regardé qui était mobilisable et qui pouvait aller travailler pour qu'on se retrouve dans cette situation qui est effectivement étrange et exceptionnelle et qui fait que l'on fait cause commune sur l'antenne de France Info / France 2 pour proposer un accompagnement aux téléspectateurs et aux amis de Télématin". Sans citer son prénom, nul doute qu'il s'agisse de la chroniqueuse Laura Tenoudji qui a révélé être atteinte du virus hier sur son compte Instagram.

Par J.F.