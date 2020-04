Coronavirus : Roselyne Bachelot s’insurge sur la pétition en faveur de la chloroquine

Depuis plusieurs semaines le Professeur Didier Raoult fait beaucoup parler de lui. La raison, sa proposition de traiter les malades atteints par le coronavirus avec de la chloroquine notamment. Si certaines personnalités clament avoir été guéries par ce traitement, le corps médical est partagé sur la question. Certains estiment qu’il n’y a pas assez de recul sur les résultats obtenus. Mais d'autres pensent qu’il s’agit de la meilleure solution pour tenter de venir à bout du covid-19. Ainsi, l'ancien ministre Philippe Douste-Blazy a lancé une pétition pour demander l’autorisation de prescription de la chloroquine pour les malades atteints du coronavirus. Une action que Roselyne Bachelot a commenté dans "C à vous" mardi 7 avril.

Roselyne Bachelot s’insurge et Didier Raoult est reconnaissant

L’ancienne ministre de la Santé a réagi auprès d’Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5 et regrette d’avoir "quitté le terrain scientifique pour être dans un terrain politique et de fake news souvent incontrôlable". Elle estime qu’avec cette pétition on "a passé un niveau supérieur" et s’en explique. "Je n’ai jamais vu qu’une pétition était un élément de mise sur le marché d’une molécule. C’est du jamais vu. Je me demande ce que chaque pétitionnaire entend, comprend, imagine de l’action de la chloroquine, de son cheminement thérapeutique (…) Demain ça va devenir une procédure scientifique, on va faire un référendum chaque fois qu’on va mettre une molécule sur le marché ?" s'est interrogée Roselyne Bachelot. De son côté, le Professeur Raoult a salué le geste de Philippe Douste-Blazy sur Twitter : "Merci mon ami pour cette pétition. Ne perdons plus de temps ! Merci également aux autres signataires : médecins, anciens ministres, urgentistes, chefs de service…"

Merci à mon ami @pdousteblazy pour cette pétition.

Ne perdons plus de temps !

Merci également aux autres signataires : médecins, anciens ministres, urgentistes, chefs de service...https://t.co/M8Mv10wj2o — Didier Raoult (@raoult_didier) April 7, 2020

