Coronavirus : Sophie Davant épinglée sur Instagram pour une photo de groupe

La rentrée a déjà commencé pour Sophie Davant. L’animatrice de France 2 a repris du service aux côtés des équipes d’"Affaire Conclue". Ce mardi 15 septembre 2020, un prime exceptionnel sera proposé aux nombreux adeptes de l’émission de vente aux enchères. Tourné au château de Chantilly, ce numéro d’"Affaire Conclue" met à l’honneur les journées européennes du patrimoine. Pour annoncer la diffusion de cet épisode inédit, Sophie Davant a posté un cliché du tournage sur son compte Instagram. "Surprises, suspense, bonne humeur, objets incroyables et enchères de dingue ! Réservez votre soirée ! Nous comptons sur vous", écrit Sophie Davant en légende.

"Où sont les masques ?"

Ce cliché n’est pas passé inaperçu. Pour cause, l’animatrice de France 2 pose aux côtés des acheteurs de son émission… sans se soucier des gestes barrières et de la distanciation sociale. En période de crise sanitaire liée au coronavirus, cette photographie ne fait pas l’unanimité. Sophie Davant s’est fait épingler sur son compte Instagram par ses abonnés. "Nous, on nous bassine avec la distance, les masques… Et là je vois que tout est permis. Avez-vous un antidote ?", "Curieux… Où sont les masques ? Vous n’êtes pas censés montrer l’exemple en tant que personnes publiques ?", "Et les masques vous oubliez !!!", "Superbe photo mais où sont les masques et les distances barrières ? Vous allez devenir un cluster", "La distanciation et le masque… Pour les autres c’est ça ?", peut-on lire dans les nombreux commentaires indignés, publiés par les internautes.

Par Matilde A.