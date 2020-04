Coronavirus : Sophie Favier inquiète pour sa mère placée en Ehpad

La pandémie de coronavirus qui touche le monde entier a poussé le gouvernement français à prendre des mesures inédites. Depuis le 15 mars, les Français doivent respecter une mesure de confinement. Ainsi, des familles se retrouvent séparées de leurs proches. C’est le cas de Sophie Favier. L’ancienne participante de "Nice People" ne peut plus échanger comme elle le faisait avant avec sa mère, atteinte d’Alzheimer et placée dans un Ehpad à 800km de chez elle. Invitée de la matinale de LCI ce jeudi, elle a dénoncé le comportement des établissements et prône plus de communication.

"Je viens ici dénoncer une globalité"

Alors que Sophie Favier échangeait "2 à 3 fois par semaine" avec sa mère par Facetime grâce à la complicité d’une assistante de vie, elle n’a plus de nouvelles depuis le 15 mars. "L’assistante de vie ne peut plus se rendre dans l’Ehpad donc je n’ai plus aucun lien direct avec maman" confie la présentatrice. Si elle l’a eue au téléphone "une minute" avec l’aide d’une infirmière, cette dernière lui a confié qu’un cas de covid-19 a été détecté et "il semblerait depuis qu’il y ait eu 3 cas auprès des résidents". Une situation très stressante pour Sophie Favier qui fait part de sa colère : "Comment ça se passe auprès du personnel (…) quand on n’a pas de masque, pas de surblouse, pas de charlotte, pas de gants ?"

Si elle a beaucoup de gratitude pour le personnel hospitalier, Sophie Favier aurait aimé avoir "un lien plus humain" dans une telle situation. La situation des Ehpad est critique et l’ancienne chroniqueuse a une pensée pour toutes les familles qui traversent la même épreuve que la sienne. "Il y a une hécatombe dans les Ehpad donc je ne peux pas penser qu’à ma petite maman et ma propre histoire. Je viens ici dénoncer une globalité. Il faut vraiment un souci de transparence et de vérité et surtout un peu d’humanité". Sophie Favier expose ainsi sa "colère froide" et son inquiétude.

Par Valentine V.