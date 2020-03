Coronavirus : Stéphane Bern déplore le manque de civisme des Français

Les Français sont confinés chez eux depuis mardi 17 mars sur ordre du gouvernement. Il s'agit de respecter des recommandations de bon sens afin d'éviter la contamination par le coronavirus du plus grand nombre. Aussi, les sorties, les rassemblements sont proscrits. Mais beaucoup de personnes ont encore du mal à respecter ces règles, à tel point que plusieurs villes ont instauré des couvre-feu. Stéphane Bern a choisi de passer son confinement dans sa maison du Perche à Thiron-Gardais.

L'animateur se lâche contre les "inconscients"

Là, il s'est installé un studio d'où il peut enregistrer en direct son émission "A la bonne heure" diffusée sur RTL. Le reste du temps,il reste chez lui et en profite pour lire beaucoup, écrire et cuisiner. Dans une interview accordée au Figaro, Stéphane Bern se plaint de l'inconscience et du manque de civisme de ses concitoyens. "Il n’y a plus aucun sens civique dans ce pays. Moins les gens se confinent, plus il faudra que nous nous confinions longtemps", se plaint l'animateur. " Ça me désole", insiste-t-il. Ce qui l'agace encore plus ce sont ces personnes qui sortent et qui ne se rendent pas compte du danger qu'elles courent et qu'elles font courir aux autres. "Ces inconscients seront bien contents qu’il y ait des médecins pour les soigner le jour où ils attraperont le virus. C’est indigne et désespérant pour un pays comme le nôtre", tacle le présentateur de "Secrets d'Histoire". "Les Italiens et les Espagnols sont plus civiques que nous", conclut Stéphane Bern. Lui en tout cas a retenu la leçon et voit même plus loin. Une fois que cette épidémie sera passée, "je changerai sûrement mon mode de vie", affirme-t-il.

Par Mélanie C.