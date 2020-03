Coronavirus : une actrice de la Casa de Papel touchée par la maladie

L'épidémie de coronavirus touche de plus en plus de monde. Personne n'est à l'abri. Ainsi, le footballeur Blaise Matuidi a été testé positif, tout comme le politique Christian Estrosi et sa femme. Laura Tenoudji, chroniqueuse de Télématin, a aussi été diagnostiquée positive au Covid-19. Du côté du monde du cinéma, l’actrice Olga Kurylenko, aperçue notamment dans "James Bond" avec Daniel Craig, a annoncé être malade et confinée. On a appris très tôt que Tom Hanks et sa femme étaient touchés eux aussi. Ce jeudi 19 mars, c'est une autre star du petit écran qui annonce avoir été testée positive.

"Il ne faut pas le prendre à la légère"

L'actrice espagnole Itziar Ituño qui incarne l'inspecteur Raquel Murillo (devenue Lisbonne) dans "La Casa de Papel" sur Netflix, a annoncé sur son compte Instagram souffrir du coronavirus. Elle avait tous les symptômes depuis vendredi. Le test effectué s'est révélé positif. "Mon cas est léger et je vais bien mais c'est très très contagieux et super dangereux pour les personnes plus faibles", écrit Itziar Ituño. L'actrice ajoute que le coronavirus n'est pas "une ânerie", comme certains pourraient le croire. Bien au contraire. "Il ne faut pas le prendre à la légère. Il y a des morts, de nombreuses vies sont en jeu et nous ne savons toujours pas jusqu'où cela ira, alors le moment est venu de se faire vacciner pour la responsabilité du bien commun", soutient la comédienne.

Espérons que son message sera entendu ! La consigne en France, est toujours de rester chez soi et de ne sortir qu'en cas d'absolue nécessitée et d'être muni de son attestation.

Par Mélanie C.