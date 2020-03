Coronavirus : une actrice de Plus belle la vie en quarantaine

C'est le sujet du moment : l'épidémie de coronavirus. La propagation du virus touche le monde entier et n'épargne pas la France. Ainsi de nombreux évènements sont impactés comme les concerts ou les salons mais également les émissions. Laurent Bignolas, le présentateur de "Télé Matin", a dû respecter la quarantaine de rigueur après s'être rendu en Italie, plus gros foyer d'infection en Europe. Si l'épidémie persiste, les émissions en public risquent d'être perturbées. Ce mercredi 4 mars, nouveau rebondissement dans "Plus belle la vie". Et cette fois-ci, ce n'est pas d'une intrigue dont il est question mais d'une comédienne de la série. Télé Loisirs révèle qu'une actrice du feuilleton quotidien de France 3 est placée en quarantaine. Explications.

Le tournage pourrait-il être impacté ?

"Une actrice est en quarantaine. Elle était en Italie, à la frontière" explique Christophe Louis, conseiller de programmes de France Télévisions à Télé Loisirs. Il poursuit, "Il n'y a pas de foyer à Marseille mais tout le protocole a été mis en place. On respecte scrupuleusement toutes les normes de sécurité et d'hygiène : température, lavage des mains…" Le coronavirus pourrait-il impacter la série qui est diffusée depuis plus de 15 ans ? "Pour l'instant on continue de travailler, mais si on devait passer à la vitesse supérieure on serait obligé de s'adapter comme tout le monde devra s'adapter. Tous les tournages seraient alors logés à la même enseigne" confie Christophe Louis. Si "Plus belle la vie" cartonne, c'est aussi parce que la série colle à l'actualité. Mais pour la prochaine intrigue, le feuilleton a carrément été visionnaire ! Il traitera d'une mise en quarantaine des acteurs après l'arrivée d'un mystérieux virus. Un scénario imaginé…avant l'arrivée du coronavirus !

Par Non Stop People TV