Coronavirus : Valérie Benaïm suspend C'est que de la télé et en révèle la raison

Ce week-end, le gouvernement français a pris de nouvelles mesures pour empêcher la propagation du coronavirus sur le territoire. Alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter en Italie, la France est passée au Stade 3 de l'épidémie. Ainsi, tous les restaurants, bars et discothèques ont été fermés. Seuls les magasins d'alimentation ou encore les tabacs restent ouverts. Si cette épidémie bouleverse considérablement le quotidien des Français, le monde du divertissement est tout aussi impacté. Ainsi, les tournages de plusieurs séries télévisées ont été suspendues, notamment celui de la série phare de TF1 "Demain nous appartient" dans laquelle Ingrid Chauvin tient l'un des premiers rôles.

Ce lundi 16 mars, Cyril Hanouna a fait le point sur la diffusion ou non de son émission "Touche pas à mon poste" sur C8. Il a tenu à rassurer les fans du programme. "Mes chéris, j'ai donc checké pour prendre les meilleures précautions. Je serai donc bien là avec vous en direct dès 17h45 et jusque 21h15 pour vous accompagner. Je ferai le maximum pour vous divertir et être auprès de vous", a-t-il posté sur Twitter.

"La darka doit continuer"

Valérie Benaïm a elle aussi donné des nouvelles, elle qui présente quotidiennement sur C8 l'émission "C'est que de la télé !" La présentatrice a pris une décision radicale, celle de ne plus assurer pour le moment la présentation du programme. "Les amis, en cette période, il ne faut pas laisser la place au doute. Les chroniqueurs de 'C'est que de la télé' et moi ayant été contact avec un malade du virus, on préfère ne pas mettre les équipes en danger. Mais la darka doit continuer. C'est donc Cyril qui s'occupera de vous dès 17h45 en direct", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Je sais que je vous laisse entre de bonnes mains. Cyril s'occupera de vous très, très, très bien ! Il ne vous lâche pas et il sera en direct ! Moi, je vous embrasse très fort".

