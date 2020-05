Coronavirus : Vanessa Demouy s'inquiète pour ses parents confinés loin d'elle

L'actrice Vanessa Demouy passe son confinement dans le sud de la France. Celle qui incarne Rose Latour dans le feuilleton quotidien de TF1 "Demain nous appartient" est confinée avec ses deux enfants Solal 16 ans et Sharlie 8 ans. Dans une interview donné à Paris Match, elle confie que son confinement se passe très bien. "Nous alternons les activités. Il y a déjà l’école à la maison, c’est un grand moment ! Je ne me souvenais plus qu’une division à deux chiffres était si difficile à faire", admet en riant la mère de famille. Son fils est plus autonome, alors elle s'occupe surtout de la petite dernière.

"Je m'inquiète beaucoup"

Hypocondriaque, elle révèle avoir eu du mal avec cette situation au début, puis, elle s'y est faite. Ses deux activités favorites ? Faire des gâteaux et du yoga. Les avantages du confinement : on peut pratiquer chez soi sans avoir à craindre le regard d'autrui. "Moi qui était souple comme un arbre centenaire, je n’osais pas me lancer de peur du regard de l’autre. Mais seule chez moi c’est beaucoup plus simple. Je le fais avec une application donc je ne me compare à personne, je suis totalement décomplexée", explique l'actrice.

Si le confinement se passe bien pour elle. Elle craint beaucoup pour ses proches, notamment ses parents. En effet, ils vivent dans un des départements les plus touchés par l'épidémie de coronavirus : la Seine-Saint-Denis. "Ne pas voir mes parents", c'est le plus dur avoue-t-elle à Paris Match. "Surtout qu’ils sont en Seine-Saint-Denis, un «cluster», alors je m’inquiète beaucoup. Heureusement qu’il y a toute cette technologie pour nous aider à rester en contact", conclut l'actrice.

Par Mélanie C.