Coronavirus : Véronique Genest dézingue les Gilets Jaunes, l’actrice violemment insultée

Pour les Gilets Jaunes, les consignes pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, très peu pour eux. Ils se sont réunis samedi comme ils le font depuis un an et demi. Un rassemblement qui a énervé Véronique Genest. En conséquence, une violente passe d’armes a eu lieu entre eux et l’actrice sur Twitter. Non Stop People vous en dit plus.