Coronavirus : Véronique Genest très inquiète pour ses finances

Voilà déjà une semaine que les Français sont forcés au confinement. Si pour certains comme les élèves et les étudiants, c’est plutôt amusant, pour d’autres, cet arrêt total des activités est une véritable source d’angoisse. Il y a quelques jours, c’est Anne Alassane qui refusait d’ailleurs de fermer son restaurant par de peur de faire faillite. L’ancienne candidate de l’émission Master Chef a finalement été rassurée par les promesses du président de la République, Emmanuel Macron, qui a assuré une exonération fiscale pour toutes les entreprises.

Les commerçants ne sont pas les seuls à être inquiets. Les artistes font aussi partie de ceux qui sont impactés par cette crise sanitaire sans précédent. Actrice et comédienne réputée pour son franc-parler, Véronique Genest vient d’ailleurs de se livrer sur son nouveau quotidien compliqué.

"C’est zéro centime qui rentre"

Dans une interview accordée à Purepeople, l’actrice de 63 ans fait part de ses inquiétudes : "Je devais commencer à jouer le 2 juin au théâtre de La Bruyère à Paris, une super comédie d’Isabelle Rougerie. Je devais faire la promo chez Vivement dimanche, Les Enfants de la télé à partir de fin avril. Mais je ne sais pas si on sera sorti d’affaire" avance-t-elle.

Celle qui a incarné Julie Lescaut durant des années sur petit écran explique ensuite ne pas être "la plus à plaindre" et que "la profession est très touchée" : "On n’a aucune assurance. C’est zéro centime qui rentre. On ne vit pas d’amour et d’eau fraîche. Si ça dure trop longtemps, ça va devenir compliqué » affirme Véronique Genest.

Très minutieuse, l’actrice révèle également qu’elle avait déjà pris ses précautions depuis longtemps : "Depuis le H1N1, je prends de grosses précautions l’hiver. […] On se lave les mains, je désinfecte les boutons de lumière des loges, les poignées de porte de tout le monde, les tablettes. D’ailleurs, on se moquait beaucoup de moi. On disait que j’étais prétentieuse. Il y en a qui le prenaient mal. Des cons, mais ce n’est pas grave !".

