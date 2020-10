Coronavirus : Wendy Bouchard testée positive, appelle à la vigilance

La circulation du coronavirus ne cesse d'augmenter et les indicateurs ont atteint des niveaux records au cours des dernières 24 heures. Dans ce contexte, de nouvelles restrictions sont instaurées et les villes de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille sont passées en zone d’alerte maximale ce samedi 10 octobre, après Aix-Marseille, Paris et la Guadeloupe. Au milieu du nombre de cas en constante augmentation, plusieurs personnalités ont dernièrement été testées positives au Covid-19. Après Donald Trump et son épouse Melania, Jenifer qui n'a donc pas pu assister à la finale de The Voice Kids, la comédienne Camille Lou, ou encore le footballeur Hatem Ben Arfa, c'est au tour de Wendy Bouchard d'être touchée par la Covid-19.

"Redoublez de vigilance"

Sur Twitter, l'animatrice d'Europe 1 a annoncé la nouvelle en appelant à la vigilance : "Chers amis, redoublez de vigilance ! Le Covid19 circule à une vitesse affolante et s’immisce partout à cause de nous. Malgré toutes mes précautions, maman de surcroît, je suis positive et à l’isolement. Les labos se désespèrent du nombre de cas. Pensez aux autres !". Avec son message, Wendy Bouchard a souhaité alerter sur la situation qui ne cesse d'empirer avant de répondre aux interrogations des internautes sur ses symptômes. "Une armure de 200 kilos sur le dos, disparition du goût et énorme fatigue. Ce n'est pas grave, je vous l’accorde mais pour d'autres oui. Donc comme ça circule très fort je me permettais ce message, ce n’est pas pour ma petite gueule !", a-t-elle indiqué en ajoutant dans un autre tweet : "Si j'ai fait un test ce n'est pas pour le plaisir !!! Oui j'ai des symptômes, je suis épuisée et je reste chez moi comme il se doit pour 7 jours. Je ne m’inquiète pas je m'inquiète pour les autres et les tweets que je vois passer ne me rassurent pas....".

Par Marie Merlet