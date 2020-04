Coronavirus – Xavier Delarue : son père mort, il alerte sur la situation des EHPAD

Près de 500 morts - en milieu hospitalier - rien que le 1er avril, plus de 4000 personnes décédées depuis le début de l’épidémie de coronavirus. La France n’est pas épargnée par la pandémie. Les célébrités aussi sont touchées par la maladie. Le monde du sport est en deuil après la disparition de l’ancien président de l’OM Pape Diouf à 68 ans seulement. La musique pleure le décès du célèbre saxophoniste Manu Dibango. Mercredi, 1er avril c’est Xavier Delarue qui a fait part d’une terrible nouvelle. Son père est décédé des suites du coronavirus. "Le Covid-19 t’a retiré de notre vie soudainement et brutalement. Nous sommes dévastés de ton départ. Mais nous ne lâcherons pas tant que tu ne seras pas reconnu comme victime de ce fléau. Je t’aime à jamais papa", écrit sur Instagram le comédien de la série "Les Mystères de l’amour". "Il a été frappé de plein fouet dans son établissement (EHPAD) lors de sa mise en quarantaine, puis le confinement national. Nous, ma famille et moi, sommes pris d’une immense tristesse et incompréhension suite à ce violent départ", explique sur Twitter l’époux de Tatiana-Laurens Delarue.

Le comédien tire la sonnette d’alarme

Le comédien évoque ensuite les circonstances terribles de ses obsèques. "Aujourd’hui, en Jour 16, tu as été incinéré dans le protocole horrible et invivable des normes de sécurité liées au COVID-19. Nous ne pouvions ni t’approcher, ni t’honorer comme tu le méritais. Une sensation terrible d’abandon", écrit Xavier Delarue. Alors que la situation dans les EHPAD est alarmante – très peu de chiffres circulent sur le nombre de décès dans ces établissements- l’ancien candidat tire la sonnette d’alarme. "Pourquoi ne comptes-tu pas dans les victimes du COVID-19 ? Pourquoi n’es-tu pas comptabilisé comme tous les autres citoyens de ce pays ? Les résidents de maison de retrait ou EHPAD vivent dans une zone de non-droit ? Mon père était-il déjà mort dès sa rentrée dans un EHPAD ? (…) Aucun deuil ne sera fait tant que tu n’auras pas retrouvé ta place dans notre société, tant que ta vie n’aura pas été prise en compte, tant que notre gouvernement ne te respectera pas. C’est inacceptable", s’insurge-t-il. Mercredi, et pour la première fois, le gouvernement a donné des chiffres sur les décès dans les EHPAD mais pour la seule région du Grand Est. 570 personnes seraient mortes du coronavirus.

Le #COVIDー19 t'as retiré de notre Vie soudainement & Brutalement. Nous sommes dévastés de ton départ... Mais nous ne lâcherons pas tant que ne sera pas reconnu comme Victime de ce Fléau. Je T'aime à Jamais Papa. pic.twitter.com/6m4xMEsxny — Xavier Delarue (@xavierdelarue) April 1, 2020

Par Ambre L