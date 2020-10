Couvre-feu : Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Lemoine aux commandes d'une nouvelle émission sur France 2

Face aux nouvelles mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les grandes chaînes de télévision continuent d'adapter leurs grilles de programmes. Ce mardi 20 octobre 2020, Le Parisien révèle par ailleurs que la chaîne France 2 aurait décidé de lancer une toute nouvelle émission culturelle, spécialement conçue pour être diffusée durant la période du confinement nocturne.



Le média explique en effet que les équipes de Troisième œil productions travaillent actuellement sur le lancement d'une émission qui serait une déclinaison de "C à vous". Le programme qui sera baptisé "6 à la maison" et qui sera présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen, a été pensé en un temps record, juste après l'annonce du couvre-feu dans les principales métropoles, dont l'Ile-de-France.



Ce nouveau concept créé pour "garder une fenêtre ouverte sur le monde de la musique, du théâtre, de la poésie, de la littérature mais aussi du cinéma fortement touché par les nouvelles restrictions sanitaires" sera diffusé dès ce mercredi soir et ce, jusqu'à la levée du confinement nocturne.

Une émission spéciale "couvre-feu"

"L'idée est de s'adapter aux évolutions et au mode de vie assez troublé des téléspectateurs à un moment donné où ça devient compliqué pour les artistes de se produire dans une grande partie de la France", explique Stéphane Sitbon-Gomez, numéro 2 du service public. "Cette émission sera une vraie bulle d'oxygène où on s'amurera en se cultivant. Il y a aura de la bonne humeur, de l'humour et de la culture populaire.". Pour respecter la règle du couvre-feu, l'émission sera enregistrée dans l'après-midi et diffusée en décalé.



Toujours selon Le Parisien, Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen seront entourés d'autres chroniqueurs comme Bertrand Chameroy, qui assurera une chronique humoristique mais aussi Marion Ruggieri et Pierre Lescure. L'émission se déroulera dans un décor repensé en salon avec une chambre à coucher comme à la maison, et si des invités issus du monde culturel seront également présents, le maximum de personne en plateau sera de six, le chiffre recommandé par Emmanuel Macron ! Parmi les premiers invités : Thierry Ardisson et Julien Doré, qui se produira en live ce mercredi.



Par E.S.