Covid-19 : Marie-Sophie Lacarrau annonce son absence du JT de 13H

Marie-Sophie Lacarrau prolonge son absence. Aux commandes du JT de 13 heures de TF1 depuis janvier 2021, la présentatrice ne va pas retrouver les téléspectateurs à partir de ce lundi 26 avril. Remplacée par son joker Jacques Legros pendant les vacances scolaires, Marie-Sophie Lacarrau va continuer de faire appel au présentateur pour une durée encore indéterminée. Sur Twitter, Marie-Sophie Lacarrau a annoncé : "Pas de rentrée pour moi aujourd'hui. Le Covid m'empêche de vous retrouver comme prévu à 13h. Je termine mon isolement et je reviens en pleine forme au plus vite". Contaminée au Covid-19, la présentatrice a remercié Jacques Legros d'assurer son remplacement : "En attendant, merci Jacques Legros d’assurer avec brio et élégance aux côtés de toute l’équipe du 13h !".

Anne-Sophie Lapix isolée

A cause de son absence soudaine, Marie-Sophie Lacarrau a regretté de manquer un rendez-vous important auquel elle tenait dans le JT de 13 heures. En ce premier jour de semaine, la liste de 24 marchés en compétition pour remporter le titre de Votre plus beau marché va être révélée. "J'aurais tellement aimé être là pour cet événement, ce moment fort du 13h", a-t-elle écrit. Début février 2021, Anne-Sophie Lapix, testée positive à la Covid-19, avait aussi dû quitter la présentation JT de 20h de France 2. Son joker, Karine Baste-Régis avait alors pris sa place le temps d'une semaine. Depuis le début de la pandémie, les animateurs et animatrices sont nombreux à avoir dû s'éloigner des plateaux de télévision en raison de la Covid-19 comme Jean-Luc Reichmann, Nagui, Benjamin Castaldi, Laurence Ferrari ou encore Christine Kelly.

Je pense à et qui vous révéleront tout à l’heure la liste des 24 marchés en compétition cette année pour remporter le titre de . J’aurais tellement aimé être là pour cet événement, ce moment fort du 13h. — Marie-Sophie Lacarrau (@MSLacarrau) April 26, 2021

Par Marie Merlet