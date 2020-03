Crash de Dropped : le témoignage bouleversant de la mère d’une des victimes

Le 9 mars 2015, le tournage de Dropped virait au drame en Argentine. Deux hélicoptères se percutaient, provoquant la mort de dix personnes. En octobre dernier, Louis Bodin - qui devait présenter l'émission - était l'invité de "L'Instant de Luxe" sur Non Stop People. Il avait alors accepté de revenir sur cette douloureuse épreuve, confiant au passage que le soutien de TF1 lui a été plus que précieux. "TF1 m'a été d'un grand secours, je pense que si toute l'équipe de TF1 n'avait pas été derrière moi, si le psychologue ne m'avait pas accompagné, je ne serais plus là aujourd'hui, je ne serais plus... Mais vous vous rendez compte que c'est un traumatisme à vie", confiait-il.

Le 30 janvier dernier, Cyril Hanouna a reçu dans "Balance ton post" la mère d'une des victimes, Bénédicte Mei. Cette dernière a livré la réaction qu'elle a eue en apprenant la disparition de sa fille, Lucie. "Je ne m'y attendais pas du tout (...) J'étais absolument sidérée, car elle devait rentrer très peu de jours après. Je m'attendais absolument à tout, sauf à ça. C'était extrêmement incroyable (...) Tous les jours, elle donnait un peu des nouvelles", disait-elle.

Hospitalisée après le drame

Cinq ans jour pour jour après le crash de Dropped, ce lundi 9 mars, Bénédicte Mei s'est une nouvelle fois confiée sur la disparition de sa fille. Au Parisien, elle a livré un témoignage bouleversant. "À chaque fois, on croit que l'on s'habitue. Mais cela n'arrive jamais : on s'habitue à vivre avec. On est un territoire occupé", a-t-elle commencé. Elle a continué son récit en expliquant comment son corps "a explosé" après l'accident. En effet, elle a été victime d'une "hémorragie intestinale hyperviolente". "Le corps vous rattrape quand vous ne vous y attendez pas".

Le mari de sa fille a lui aussi eu des soucis de santé. Hospitalisé, "il a été opéré", a-t-elle précisé. Et de poursuivre : "Ma deuxième fille, elle, a dévissé terriblement. Encore cinq ans après, elle n'est pas rétablie. Elle a arrêté de travailler et a été hospitalisée à de nombreuses reprises. Ma mère est morte un an et demi après Lucie d'un infarctus. Elle, qui n'avait jamais fumé ni bu de sa vie. Elle m'a dit que ça lui avait brisé le coeur".

Par Clara P