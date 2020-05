Cristiano Ronaldo généreux : Cyril Hanouna fait une touchante révélation

Ce mercredi 27 mai sur le plateau de "C que du Kif", Cyril Hanouna, critiqué par Camélia Jordana, s'est laissé aller à quelques confidences concernant Cristiano Ronaldo. En effet, le joueur de football mondialement connu n'a pas toujours bonne presse. Son attitude sur le terrain quelque peu arrogante et sûr de lui peut parfois agacer. Cependant, il n'est pas rare de voir des vidéos de Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux sur lesquelles l'attaquant de la Juventus de Turin fait part d'une extrême générosité envers ses fans. Mais évidemment, pour ses détracteurs, cela n'est qu'une vaste opération de communication. En 2015, l'ONG américaine "Do Something" le déclarait "sportif le plus généreux du monde" après de nombreux actes de charité.

"C'est vraiment un amour"

Et cette grande générosité est une nouvelle fois défendue ce mercredi par Cyril Hanouna, qui a réalisé son rêve. Sur le plateau de son émission, il n'a pas tari d'éloges envers Cristiano Ronaldo et assure qu'il est "vraiment un amour". Et pour cause, l'animateur a déjà été témoin de sa bienveillance. "J’ai eu de nombreux échos sur Cristiano Ronaldo (…) Je vous ai raconté l’histoire de quand il était en vacances en France. Il était en boite avec des amis avec des bouteilles. La boite était fermée car il était arrivé, avec ses gardes du corps. Mine de rien, ils ont voulu mettre les gens dehors, et Cristiano Ronaldo est allé les voir lui-même et a dit ‘Non non, vous restez’ et leur a payé une bouteille, puis est resté discuter avec eux."

Par J.F.