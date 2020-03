Cristina Cordula dévoile un don insoupçonné en période de confinement

Depuis mardi 17 mars, les Français sont confinés chez eux sur ordre du gouvernement. Pour faire face à l'épidémie de coronavirus, il a été demandé aux Français de réduire drastiquement leurs déplacements. M.Pokora dont la tournée a été annulée est rentré chez lui à Los Angeles et semble trouver le temps long. Heureusement, il a de quoi s'occuper avec son petit Isaiah. L'animatrice de M6, Cristina Cordula, a elle choisi de rentrer au Brésil pour passer le temps auprès de sa famille et de son fils Enzo en particulier resté là-bas. Et comme tout le monde, elle tente de positiver et de s'occuper.

Cristina cordula, très à l'aise sur le #ohnanachallenge

Sur son compte Tiktok puis sur Instagram, elle a posté une vidéo où la voit avec son fils tenter le #ohnanachallenge. Vous ne savez pas de quoi il s'agit ? Et bien c'est très simple, le but est de se coordonner sur les "oh na na na" de la chanson en croisant les jambes et en se saluant du pied. Autant dire qu'il faut être coordonné et ne pas perdre l'équilibre ! Force est de constater qu'à ce petit jeu la styliste semble très à l'aise. Avec son fils, on dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie ! Gestes sûrs, zéro hésitation, bel équilibre. Il faut dire que depuis le début de l'épidémie de coronavirus, c'est devenu une nouvelle façon rigolote de se dire bonjour. Plutôt que de se faire la bise ou de se serrer la main, on se checke avec le bout du pied.

La petite vidéo a en tout cas bien amusé sa communauté. Jean Fi valide avec quatre pousses en l'air et Christophe Willem écrit "j'adore". "Trop classe, je vais faire ça avec mes ados", ajoute une internaute. Et vous chez vous, allez-vous essayer aussi ?

Par Mélanie C.