Cristina Cordula prête à rejoindre Cyril Hanouna ? Elle répond (exclu vidéo)

Toujours enjouée et dynamique, Cristina Cordula ne rechigne jamais à faire le tour des émissions télé et radios pour faire la promotion de ses programmes. Celle qui est à la tête des "Reines du shopping" sur M6 n’a qu’une demande : participer à des émissions bienveillantes. "Si j’ai déjà refusé de faire des émissions, c’est parce que ce sont des émissions qui ne sont pas bienveillantes", insiste-t-elle sur Non Stop People. "Mais sinon, je suis assez présente dans toutes les autres émissions", précise l’animatrice. C’est pourquoi la Franco-Brésilienne ne dit jamais non à une invitation de Cyril Hanouna et de "Touche pas à mon poste". "[…] Ça me fait plaisir que Cyril me reçoive pour parler de mes émissions", déclare Cristina Cordula dans "L’instant de Luxe".

L’ancien mannequin en contrat d’exclusivité avec M6

Aurait-elle aimé se retrouver comme chroniqueuse autour de la table de "Touche pas à mon poste" ? "Je ne sais pas. Je suis très contente là où je suis. C’est une question que je ne me suis jamais posée. Peut-être, pourquoi pas", répond celle qui fait également partie des "Grosses Têtes" sur RTL. "Pour l’instant, je ne peux pas dire oui, car j’ai un contrat d’exclusivité avec M6 donc je ne peux pas dire oui", précise Cristina Cordula. "Peut-être un jour comme ça pour m’amuser. Ça me ferait plaisir", ajoute-t-elle. Avant de devenir éventuellement chroniqueuse mode dans TPMP, l’ancien mannequin affronte un nouvel échec sur M6 après la déprogrammation des "Reines des enchères". En effet, son émission "Objectif : 10 ans de moins" n’a pas trouvé son public. Conséquence, le programme change de tranche horaire. Le deuxième numéro diffusé le 27 janvier prochain sera proposé à 23h05 après un inédit de "Mariés au premier regard".

Par Ambre L