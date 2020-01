Cristina Cordula : son combat contre les violences faites aux enfants (exclu vidéo)

Cristina Cordula utilise sa célébrité pour faire bouger les choses. En octobre dernier, elle alertait ses fans via ses réseaux sociaux contre une terrible marée noire qui touchait le nord-est du Brésil, son pays natal. Invitée de Non Stop People, l’animatrice des "Reines du shopping" évoque son combat contre les violences surtout sexuelles faites aux enfants. La présentatrice franco-brésilienne est en effet la marraine d’"Innocence en danger" depuis plusieurs années. Créée en janvier 1999, l’association se concentre sur l’accompagnement des enfants victimes de violences notamment sexuelles. Dans "L’instant de Luxe", celle qui fait partie des Grosses Têtes de Laurent Ruquier a dévoilé le nouveau clip de sensibilisation de l’association au côté de sa fondatrice, Homayra Sellier. "Quand Homayra m’a parlé de ce qu’elle faisait, je lui ai tout de suite dit ‘ce n’est pas possible. Je voudrais pouvoir aider à ton association", raconte-t-elle. "Innocence en danger, c’est une association qui s’occupe d’enfants qui sont victimes d’abus sexuels. Des enfants ! On ne peut pas faire ça à des enfants. […] Des choses horribles", témoigne Cristina Cordula.

L’animatrice marraine d’Innocence en danger

"Homayara en reçoit tous les jours, elle les accompagne chez les juges…", ajoute encore l’une des animatrices phares de M6. "Le but de l’association, c’est d’accompagner les victimes dans leurs besoins juridique, médical, thérapeutique, et de reconstruction", rappelle la présidente de l’association. "Le déclic vient généralement de quelqu’un dans l’entourage de l’enfant parce qu’évidemment l’enfant, selon son âge, ne peut appeler à l’aide", continue encore Homayara Sellier qui se réjouit d’avoir Cristina Cordula comme marraine. À noter que selon les chiffres mondiaux de l’Organisation mondiale de la santé, une fille sur cinq et un garçon sur treize ont subi une agression sexuelle ou un viol.

Par Ambre L