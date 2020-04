Cyril Féraud bouleversé par le témoignage d'une résidente en Ehpad

Mardi 21 avril, Emmanuel Macron a partagé sur sa page Twitter officielle une vidéo qui a été visionnée plus d'un million de fois. Il s'agit d'un reportage mené par les équipes du 13h de France 2 dans un Ehpad. L'une des résidentes livre un témoignage bouleversant, elle qui ne s'alimente plus depuis que son mari et ses enfants ne sont plus autorisés à la voir. Un récit auquel Cyril Féraud n'est pas resté insensible.