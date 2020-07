Cyril Féraud : cette rumeur persistante qu'il ne cesse de démentir

A 35 ans, Cyril Féraud est déjà considéré comme un visage emblématique du paysage audiovisuel français. Sur France 3, l'animateur assure la présentation des émissions "Slam", "Personne n'y avait pensé !" et "La Carte aux Trésors".

La chaîne diffuse d'ailleurs ce mercredi 22 juillet 2020, un épisode du fameux programme où plusieurs candidats s'opposent dans un jeu de piste dont les énigmes sont liées à la culture, à la géographie, à l'histoire, aux traditions ou à la toponymie des régions visitées afin de faire découvrir le patrimoine local aux téléspectateurs.

Et Cyril Féraud prête également son image à l'emblématique émission "Fort Boyard" ! En effet, l'animateur incarne un personnage caricatural nommé Cyril Gossbo, véritable clin d'oeil à l'image de beau gosse qui lui colle à la peau depuis plusieurs années.

Cyril Féraud dément une persistante rumeur

Ce personnage blond et coquet ressemble littéralement à Ken, le mari de Barbie et justement passe tout son temps à se faire beau... Comme il l'a confié au Parisien en juin dernier, Cyril Féraud est ainsi forcé de se maquiller pendant près de deux heures avant chaque tournage.

S'il se maquille et s'apprête, Cyril Féraud n'a en revanche pas besoin de retoucher son sourire... contrairement à ce que tout le monde pense. Un brin lassé par cette rumeur selon laquelle il se blanchit régulièrement les dents, Cyril Féraud en a profité pour mettre les choses au clair : "Cela fait des années qu’on me parle de mon physique et de mes dents, que je jure ne jamais m’être fait blanchir !", a-t-il affirmé dans les colonnes du Parisien. "Et là, je peux m’amuser avec ce personnage caricatural" avant d’ajouter : "Je pense que cette autodérision va faire rire les téléspectateurs".

Par E.S.