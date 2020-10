Cyril Féraud en couple ? Le point sur sa vie amoureuse

À seulement 35 ans, Cyril Féraud s’est trouvé une place de choix au sein de France Télévisions. Chaque jour, sauf le samedi, l’animateur est aux commandes de "Slam" sur France 3. Depuis plus de dix ans maintenant, Cyril Féraud anime le jeu "Slam", anciennement présenté par Thierry Beccaro de juin à septembre 2009. Mais l’animateur a beau être à l’antenne chaque jour, il n’en reste pas moins très discret sur sa vie privée. Invité de l’émission "Ça fait du bien" sur Europe 1 lundi 19 octobre 2020, Cyril Féraud a fait une entorse à sa règle en acceptant de dévoiler quelques détails sur sa vie amoureuse.

Cyril Féraud gendre idéal ?

Cyril Féraud est-il en couple ? Selon ses confidences sur les ondes d’Europe 1, la réponse est oui ! "Je me suis dit, ça fait quoi d'être le gendre idéal de millions de mères et, surtout, si vous en avez une, est-ce que votre belle-mère, elle, trouve vraiment que vous êtes le gendre idéal ?", lance Léa Lando. Cyril Féraud, sans trop en dire, n’a pas manqué de répondre à cette question. "Oh, je pense qu'il faut lui demander…", a-t-il rétorqué avant de continuer : "Il faut lui demander mais je crois que oui, je crois que oui... Et puis 'gendre idéal' ne veut pas dire grand chose en fait. Est-ce que c'est moi ? Ou est-ce que c'est Camille Combal ? Est-ce que c'est Vincent Cerutti". Si ça ne fait plus aucun doute que Cyril Féraud est bel et bien en couple, il n’a jamais présenté la personne qui partage sa vie. En tout cas, sa réponse devrait faire plaisir à Camille Combal et Vincent Cerutti !

Par Matilde A.