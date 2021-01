Cyril Féraud en couple ? Sa mise au point cash sur sa vie privée

À 35 ans, Cyril Féraud est l'un des visages phares de France Télévisions. En effet, il est aux commandes de nombreuses émissions, de "La Carte aux trésors" à "Slam" en passant par "Personne n'y avait pensé !". Cette année, il a aussi rejoint l'équipe de "Fort Boyard" dans la peau du personnage Cyril Gossbo. À Télé-Loisirs, il s'était confiée sur ce nouveau projet en juillet dernier.

"Lorsque la directrice des divertissements de France Télévisions [Alexandra Redde-Amiel, ndlr] a découvert mon lien avec 'Fort Boyard', à savoir mes débuts de stagiaire sur le jeu il y a dix-sept ans, elle m'a dit que ce serait formidable qu'on me fasse jouer un personnage. Le producteur artistique [Guillaume Ramain, ndlr] a adoré l'idée et Cyril Gossbo est né", disait-il.

"Je n'en parlerai plus !"

Côté vie privée, Cyril Féraud reste muet comme une carpe. En effet, l'animateur met un point d'honneur à ne rien révéler à ce sujet. Ainsi, ses fans ne savent pas s'il partage sa vie avec quelqu'un où s'il préfère pour le moment le célibat. Dans une récente interview pour le magazine "100% Programme TV", il a expliqué pourquoi il ne souhaitait pas s'étaler sur sa vie privée.

"Je n'en parlerai plus ! (...) Je ne dirai plus le moindre mot sur le sujet", a-t-il tout d'abord dit. Et de poursuivre : "Même quand je dis que je ne veux pas en parler, je me retrouve avec 15 articles sur le Net genre : 'Cyril Féraud donne un énorme indice sur sa vie privée'". En 2018, Cyril Féraud s'était déjà confié à ce sujet au magazine "Nous Deux". "Mes amours vont bien, merci. Plus sérieusement, ce n'est pas simple d'avoir une vie privée quand on rentre le soir après avoir tourné six émissions. J'arrive à concilier les deux, mais c'est compliqué (...) Je reste discret, car je pense sincèrement que ça n'intéresse personne de savoir avec qui je couche. Je m'expose suffisamment à l'antenne pour ne pas en plus envahir les magazines", disait-il.

