Cyril Féraud endeuillé : le réalisateur de La Carte aux Trésors est mort

L’émission La Carte aux Trésors emmène les téléspectateurs dans des endroits magnifiques. Mais le programme est amputé de l’un de ses membres. Le réalisateur Carlos Simoes est décédé. Une annonce faite par le présentateur, Cyril Féraud sur Twitter vendredi 8 mai dans la soirée. D’habitude discret sur sa vie privée, il écrit : "Tristesse immense. La famille de La Carte aux Trésors est en deuil. Carlos, notre réalisateur, s’est envolé. Doux, gentil, talentueux, on ne pouvait que l’aimer. Immense pensée pour sa fille et sa famille". Le journaliste de 35 ans a accompagné son tweet d’une photo de lui et du réalisateur qui a suscité des réactions de personnalités du milieu de la télévision.

Un réalisateur qui a collaboré sur plusieurs émissions

Carlos Simoes était une personne connue des plateaux de tournages car il a collaboré pour plusieurs émissions et chaînes. Il a notamment travaillé pour Canal+ sur l’émission Le Tube et avec Antoine De Caunes sur L’Emission d’Antoine, mais aussi pour Enchère Made in France sur RMC Découverte ou encore Zone Interdite sur M6. Avant de rejoindre France Télévisions et l’équipe de La Carte aux Trésors relancée en 2018. Parmi les personnalités à réagir au tweet de Cyril Féraud, Marc-Olivier Fogiel publie de nombreux cœurs noirs pour faire part de sa tristesse, Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et variétés de France Télévisions, écrit : "Tellement triste. Carlos était un garçon formidable. Je pense très fort à sa famille". Les causes de la mort du réalisateur n’ont pas été révélées.

