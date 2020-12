Cyril Féraud à nouveau victime d'usurpation d'identité : son gros coup de gueule

À l'instar de Laurence Boccolini, Amel Bent, Laurent Ournac ou encore Michel Cymes, Cyril Féraud est lui aussi victime d'usurpation d'identité. En juillet dernier, le célèbre animateur était une première fois monté au créneau, notamment pour prévenir ses abonnés. Sur Twitter, l’animateur avait en effet partagé une conversation entre une fan et un usurpateur qui s’est servi de son nom pour demander à la jeune femme de l’argent. "Si tu savais comme ça me gonfle !! Et comme ça me désole que certain(e)s se fassent avoir et envoient de l'argent, en pensant me parler. Casse-toi pauv’fake", lançait alors Cyril Féraud, agacé par ces manigances virtuelles.

Cyril Féraud à nouveau dans la tourmente

Samedi 12 décembre 2020, le présentateur de "Slam" a eu la mauvaise surprise de voir que son identité a encore une fois été utilisée à son insu. Un faux compte Twitter créé à son nom, est en effet actif sur le réseau social. En biographie figure le message suivant : "Je suis Cyril Féraud". En colère, celui qui est toujours obligé de démentir une rumeur concernant son apparence, a partagé une capture d'écran de ce fameux compte avec pour légende : "Tiens, c'est rigolo, moi aussi je suis Cyril Féraud !".



Encore une fois, l'animateur télé et radio de 35 ans n'a pas manqué d'ajouter le hashtag : "CassToiPauvFake". D'emblée, ses abonnés se sont relayés pour lui signaler d'autres faux comptes utilisant son identité. Un nouveau coup dur pour Cyril Féraud qui a déjà été victime d'usurpation d'identité sur Instagram... mais aussi sur Facebook. Le jeune homme peut heureusement compter sur le soutien de sa communauté : "J'en reçois pleins je bloque et signale direct !! Ça devient pénible ces faux comptes qui se font passer pour toi mon Cyril", "C'est de l'arnaque", "Courage mon Cyril" ont écrit certains d'entre eux.

Tiens, c’est rigolo, moi aussi je suis Cyril Féraud ! #CasseToiPauvFake pic.twitter.com/HZXEqXcvLa — Cyril Féraud (@cyrilferaud) December 12, 2020

Par E.S.