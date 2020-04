Cyril Féraud prêt à devenir papa ? Il évoque ses désirs d’enfant

Cyril Féraud est devenu une figure de la télévision française. Il faut dire qu’à seulement 35 ans, l’animateur a déjà onze ans de carrière derrière lui. En plus de rencontrer un beau succès avec "Slam", émission diffusée chaque après-midi sur France 3, l’animateur a repris le flambeau de l’émission culte "La Carte aux trésors". D’ailleurs, ce mercredi 8 avril, il propose aux téléspectateurs un numéro inédit et tourné pour la première fois en Polynésie française. Une destination qui fera grincer des dents certains téléspectateurs. En effet, l’émission s’est fait plusieurs fois taper sur les doigts à cause de son bilan carbone. Un voyage au bout du monde pour toute l’équipe et l’utilisation de plusieurs hélicoptères vaudront peut-être de nouvelles critiques à Cyril Féraud et son équipe.

L’animateur discret sur sa vie de couple

S’il cartonne à la télévision, Cyril Féraud reste extrêmement discret sur sa vie privée. En janvier dernier, il révélait pudiquement être en couple dans l’émission "Salut les Terriens". "Et heureusement, parce qu’il faut juste avoir une stabilité quand vous rentrez à la maison, c’est bien d’avoir quelqu’un qui vous attend, qui est là", ajoutait-il. Se sent-il prêt à fonder une famille ? Oui semble-t-il. Dans les colonnes de Télé Poche, il avoue s’imaginer père de famille dans peu de temps. "J’aurais un bébé avant mes 40 ans, c’est sûr", annonce-t-il. Il y a deux ans, dans le magazine Nous Deux, Cyril Féraud se confiait déjà sur ses désirs d’enfant. "C’est vrai que je pense à la paternité, mais pas pour l’instant, car je n’ai pas envie de faire un enfant sans pouvoir m’en occuper. Mais dans quelques années, je pense que je lèverai le pied pour construire une famille", expliquait-il. Deux ans plus tard, l’animateur semble un peu plus prêt.

Par Non Stop People TV