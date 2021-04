Cyril Féraud : ses confidences cash sur l'arrêt de son jeu "personne n'y avait pensé"

France Télévisions a fait un grand remaniement. En effet, depuis quelques années maintenant, le groupe n'hésite pas à mettre en place des changements importants sur les différentes chaînes. Il y a quelques semaines, il annonçait que le jeu "Les Z'amours" n'allait pas être reconduit à la rentrée après 26 ans de diffusion. Une décision qui avait fait réagir Tex, l'ancien animateur du jeu, remercié après une blague sexiste sur C8 en 2017. "C’est un jeu extraordinaire. C’est le dernier jeu de dating à la télévision. On ne fait pas très attention au public une fois de plus (…) Il faut peut-être espérer que ce jeu revienne sur une autre chaîne" expliquait-il dans le podcast "Focus Écran" le 21 mars dernier.

"Je suis surtout triste pour le reste de l’équipe"

Lundi 5 avril, c'est Cyril Féraud qui est sorti du silence. Non pas concernant "Les Z'amours", mais concernant son jeu, "Personne n'y avait pensé", qui a été supprimé de l'antenne en début d'année. Malgré le fait qu'il n'ait pas été remercié, Cyril Féraud a dû mal à comprendre la décision de la chaîne comme il l'a confié à Télé Mag. "Quand j’ai appris ça, je suis tombé de ma chaise ! C’est la vie de la télévision qu’une émission se termine quand elle ne fait pas d’audience. Mais ce n’était pas le cas. Je suis surtout triste pour le reste de l’équipe, car trente personnes sont maintenant au chômage".

Une décision qui finalement lui laisse un peu plus de temps pour préparer ses nouveaux projets. Et pour cause, Cyril Féraud ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et aimerait produire de nouveaux formats : "J'ai vraiment envie de mettre les mains dans le cambouis !" a-t-il conclu.

