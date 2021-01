Cyril Féraud : son hilarante réponse à la critique d'une internaute sur Twitter

Aux commandes des émissions "Slam" et "Personne n'y avait pensé" sur France 3, Cyril Féraud montre chaque jour à ses téléspectateurs qu'il aime beaucoup rire. L'animateur de 35 ans ne rate en effet, jamais une occasion de taquiner les candidats présents dans ses programmes en jouant sur les mots et en faisant quelques blagues.



Très actif sur les réseaux sociaux, l'animateur a récemment été obligé de pousser plusieurs coups de gueule après avoir découvert que son identité a été usurpée. Et s'il échange souvent avec ses abonnés pour les mettre en garde contre ces dangereux usurpateurs, Cyril Féraud vient de répondre à l'une d'entre eux après une critique osée. "En photo, je ne le trouve pas terrible, on dirait un coincé du c**, mais c'est un bel homme" a écrit une internaute en commentant un cliché de l'animateur.

Cyril Féraud répond à l'attaque d'une abonnée

Un brin vexé par cette attaque, celui qui a son propre personnage dans "Fort Boyard" a tenu à répondre... tout en misant encore une fois sur l'humour pour ne pas engendrer de clash. "Si tu savais..." a-t-il simplement lancé avec une pointe d'ironie, laissant ainsi ses fans sous le choc.

Ces derniers l'ont d'ailleurs encouragé à ne pas répondre à ses détracteurs sur les réseaux sociaux : "Mais il ne faut pas répondre à ces gens là enfin !", "Ne l’écoutez pas Cyril. Vous êtes parfait et on vous aime...", "N'importe quoi !! Tu es un très beau gosse mon Cyrilou", "Mais au moins tout est vrais chez Cyril. Pas de faux cils. Du rouge à lèvres provocateur. Etc.. Cyril lui a du coeur", C'est ceux qui en ont le moins l'air...", "Mais on veut savoir !!!!!" pouvait-on lire en commentaires.



Par E.S.