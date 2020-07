Cyril Féraud victime d’une usurpation d’identité, son coup de gueule sur Twitter

Les personnalités françaises sont depuis quelques mois victimes d’usurpation d’identité sur la Toile. Ainsi il y a quelques jours, Michel Cymes a partagé sa colère en découvrant l’arnaque dont il a été victime, alors qu’un site annonçait que l’animateur allait répondre en direct aux questions de santé des internautes : "Je ne suis associé en rien à cette publicité qui est une véritable arnaque, avec usurpation d’identité, car en plus, on se sert de mon nom et de ma photo pour faire croire aux gens que c’est moi qui réponds aux gens qui posent des questions", avait confié Michel Cymes sur France info. Et quelques semaines auparavant, c’est Amel Bent qui avait poussé un coup de gueule contre une marque de pilules amincissantes : "Le régime Keto avec des gélules ou je ne sais quoi qui utilise mon nom pour promouvoir leur truc, c’est du fake, fake, fake. Je ne sais pas ce que c’est et je n’ai jamais utilisé leurs produits".

"ça me gonfle !"

Ce samedi 25 juillet, c’est Cyril Féraud qui est monté au créneau. Sur Twitter, l’animateur a partagé une conversation entre une fan et un usurpateur qui s’est servi de son nom pour demander à la jeune femme de l’argent : "J'ai besoin d'une recharge PCS de 50 euros", lui a-t-il envoyé. Si l’internaute n’a pas été dupe, Cyril Féraud a tenu à mettre en garde les internautes : "Si tu savais comme ça me gonfle !! Et comme ça me désole que certain(e)s se fassent avoir et envoient de l'argent, en pensant me parler. Casse-toi pauv’fake", a-t-il déploré sur Twitter. En plus de Cyril Féraud, Laurent Ournac a élevé récemment la voix en découvrant que son image était utilisée pour des placements dans les crypto-monnaies, tandis que l’acheteuse d’Affaire Conclue Caroline Margeridon a eu la mauvaise surprise de découvrir que quelqu’un utilisait des photos d’elle sur un site de rencontres.

Si tu savais comme ça me gonfle !! Et comme ça me désole que certain(e)s se fassent avoir et envoient de l’argent, en pensant me parler #CasseToiPauvFake https://t.co/atDB04VL9E — Cyril Féraud (@cyrilferaud) July 25, 2020

Par Alexia Felix