Cyril Hanouna : Agathe Auproux de retour dans Balance Ton Post !

Repérée en février 2017 par Cyril Hanouna alors qu’elle officiait pour "Les Inrockuptibles", Agathe Auproux a su se faire une place de choix au sein de la bande de "Touche pas à mon poste". Pendant plus de deux ans, Agathe Auproux a fait partie des chroniqueurs emblématiques de l’émission phare de C8 pour ensuite rejoindre l’équipe de "Balance Ton Post". Animée par Cyril Hanouna, l’émission BTP mêle actualité et débats auxquels participent les chroniqueurs Karim Zeribi, Eric Naulleau ou encore Bernard Laporte. "Balance Ton Post" signe son grand retour en quotidienne (de 17H45 à 18H45) ce mardi 1er septembre 2020 à l’antenne de C8. Comme à son habitude, Cyril Hanouna a prévu surprises et nouveautés.

Agathe Auproux présente deux fois par semaine !

À commencer par le retour d’Agathe Auproux, comme elle vient de l’annoncer dans les colonnes du "Parisien". Celle qui a été atteinte d’un lymphome en 2019 signera son grand retour ce jeudi 3 septembre. "’Balance ton post’, c'est une émission que j'adore, qui me correspond, avec des chroniqueurs comme Eric Naulleau ou Bernard Laporte que j'adore. C'est un challenge, et quand j'ai proposé à Cyril de revenir, il a accepté. J'ai envie d'apporter une vision de l'actualité par quelqu'un de mon âge", affirme la journaliste de 28 ans avant d’expliquer les raisons de son départ de C8. "J'ai quitté C8 et les plateaux télé en novembre dernier, après avoir enchaîné une année compliquée et bizarre à l'hôpital. J'avais tout de suite repris après ma rémission (NDLR : d'un lymphome, aujourd'hui guéri), chose que je n'aurai pas dû faire car c'était trop tôt. Tout s'était enchaîné très vite, trop vite. Cyril et H2O (sa boîte de production) s'étaient bien adaptés pour que je puisse continuer ‘Balance ton post’ à raison d'une fois par semaine pendant ma chimiothérapie. Il m'a toujours dit que la porte serait toujours ouverte", explique Agathe Auproux. Les téléspectateurs la retrouveront dans la nouvelle formule de "Balance Ton Post" à raison de deux fois par semaine.

Par Matilde A.