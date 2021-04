Cyril Hanouna animateur de débats pour 2022 ? Il répond !

Ce vendredi 23 avril, Marlène Schiappa a fait part d'une idée étonnante. La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté a été interrogée par le magazine "M, le magazine du Monde" à l'occasion d'un portrait sur Cyril Hanouna.

Et au cours de l'entretien, elle a expliqué qu'elle aimerait le voir en tant qu'animateur de débats pour la présidentielle de 2022. "En 2022, c’est lui qui devrait coprésenter le débat de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle. Il est brillant et connaît la société française".

Selon elle, Cyril Hanouna connaît parfaitement la société et endosserait ce rôle à la perfection. Marlène Schiappa a ensuite pris l'exemple de sa contribution au mouvement des Gilets Jaunes.

Une idée soutenue par Gabriel Attal. Au micro de France Inter, il a expliqué que Cyril Hanouna serait pertinent dans ce rôle puisqu'il aborde souvent dans ses émissions "des enjeux politiques et de société".

vers plusieurs débats ?

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce lundi 26 avril, le principal intéressé et les chroniqueurs de l'émission ont réagi à cette déclaration. Certains ont trouvé que cela n'était pas une si mauvaise idée mais à une seule condition qu'il y ait plusieurs débats car il faut malgré tout s'y connaître énormément en politique pour déceler les potentielles "fake news" qui pourraient être dites.

Les chroniqueurs et Christophe Barbier ont ensuite émis l'idée de "plusieurs débats". Ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a qu'un seul débat alors qu'il y a pléthore de cibles à toucher. Selon eux, il pourrait y avoir un débat plus "populaire" et plus "accessible" animé par Cyril Hanouna afin de toucher les jeunes dont le premier parti est l'abstention.

L'animateur a ensuite répondu à la question en dévoilant qu'il n'animerait pas le débat d'entre-deux-tours mais qu'il allait organiser des émissions spéciales - comme Balance Ton Post - autour de la présidentielle notamment pour attirer les plus jeunes. Cyril Hanouna a malgré tout confié qu'il se verrait parfaitement animer ce genre d'émission avec Yves Calvi, Laurence Ferrari ou Sonia Mabrouk, affaire à suivre donc…

