Cyril Hanouna animateur de débats pour 2022 ? Un politique soutient l'idée de Marlène Schiappa

C'est un rôle dans lequel on ne l'attendait pas du tout. Cyril Hanouna pourrait bien animer les débats de la présidentielle 2022. C'est en tout cas ce que souhaite Marlène Schiappa. Dans un entretien accordé à "M, le magazine du Monde", la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté a expliqué qu'elle aimerait voir Cyril Hanouna en tant qu'animateur de débat lors de la présidentielle 2022. Selon elle, le présentateur de Touche Pas à Mon Poste connaît parfaitement la société française et pourrait endosser ce rôle à la perfection : "En 2022, c’est lui qui devrait coprésenter le débat de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle. Il est brillant et connaît la société française"assurait-elle. Pour illustrer ses propos, Marlène Schiappa a pris l'exemple de sa contribution autour du mouvement des Gilets Jaunes, ou plus récemment sur la dissolution du groupuscule d'extrême droite, Génération Identitaire, à laquelle il aurait contribué.

le soutien inattendu

Et Marlène Schiappa n'est pas la seule à penser que Cyril Hanouna serait une bonne idée en tant qu'animateur. La ministre vient de recevoir le soutien inattendu d'un des membres du gouvernement : Gabriel Attal.

Invité au micro de France Inter ce dimanche 25 avril, le porte-parole du gouvernement n'a pas hésité à soutenir sa collègue. Selon lui, Cyril Hanouna aborde souvent dans ses émissions "des enjeux politiques et de société" et que par sa déclaration Marlène Schiappa insinuait que l'animateur s'était "installé dans le paysage médiatique et politique puisqu'il y a beaucoup de Français qui le regardent". Et Gabriel Attal sait de quoi il parle puisque lui-même a été de nombreuses fois invité sur le plateau de TPMP et qu'il n'a "jamais eu à (s)'en plaindre".

Par J.F.