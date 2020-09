Cyril Hanouna annonce du changement pour "Touche pas à mon poste" et "A prendre ou à laisser"

Une semaine après sa rentrée sur C8, Cyril Hanouna annonce déjà du changement à partir de ce lundi 7 septembre. Pour cette nouvelle saison, l'animateur est arrivé avec une nouvelle organisation pour l'access de la chaîne. Aux commandes de trois quotidiennes, il a débuté l'antenne à 17H45 avec "Balance Ton Post", avant de poursuivre avec "Touche pas à mon poste" à 18H45, puis "À prendre ou à laisser" à 20H15. Seulement les règles liées à la crise sanitaire sont venues bousculer les plans de Cyril Hanouna. Désormais, le jeu autrefois présenté par Arthur sur TF1 va être programmé à 18h30 et sera suivi de TPMP qui débutera vers 19h40.

Du changement "pour des raisons sanitaires"

Les deux programmes ont donc été intervertis pour faciliter les règles d’hygiène, a expliqué Cyril Hanouna sur Twitter ce samedi 5 septembre. "On ne peut plus enchaîner BalanceTonPost et TPMP sur le même plateau pour des raisons sanitaires car on n’a pas le temps de nettoyer le plateau", a indiqué l’animateur qui n'est pas déçu de ce changement. "Si c'est pour le bien de tout le monde ça me va et ça me déplaît pas d'avoir un TPMP plus long vu le kif qu'on a fait cette semaine", a-t-il confié. Contacté par jeanmarcmorandini.com, Franck Apietto, directeur général de C8, a confirmé cette décision en détaillant les raisons : "Notre priorité depuis le début de la saison c'est la sécurité de tous ceux qui travaillent en plateau après la crise du coronavirus. Depuis lundi, il n'y a que 7 minutes entre Balance ton post et TPMP, c'est à dire que pour nos équipes, il est très difficile de nettoyer correctement le plateau, les sièges, les tables. Nous sommes obligés de trouver une solution qui consiste, entre les 2 émissions, à envoyer Cyril sur un autre plateau, celui de A prendre ou à laisser, ce qui va nous laisser 45 minutes pour tout nettoyer".

Mes chéris à partir de lundi 19h40 jusqu a plus soif et à 18h30. Puisqu on ne peut plus enchaîner et ! Si c est pour le bien de tout le monde ça me va et ça me déplaît pas d avoir un @TPMP plus long vu le kif qu on a fait cette semaine — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 5, 2020

Comme mon tweet n était pas très clair mes chéris!On ne peut plus enchaîner @BalanceTonPost et @TPMP sur le même plateau pour des raisons sanitaires car on n’a pas le temps de nettoyer le plateau. Donc à partir de lundi 17h45 ensuite et enfin — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 5, 2020

Par Marie Merlet