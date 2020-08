Cyril Hanouna : Arthur l’attaque violemment sur Twitter

On connaît le lien qui unit Arthur et Cyril Hanouna. Les deux animateurs sont en froid depuis des années. Cyril Hanouna avait d’ailleurs expliqué les raisons de cette brouille sur le plateau de "Touche pas à mon poste". L’animateur vedette de C8 avait expliqué l’intention d’Arthur de "killer TPMP" en lançant l’émission "Cinq à Sept avec Arthur". L’émission n’a pas tenu à l’antenne de TF1 bien longtemps en raison des mauvaises audiences enregistrées par la Une. Depuis, Cyril Hanouna avait confié qu’une réconciliation avec Arthur était inenvisageable. "Je vais vous le dire : jamais ! Jamais je ne me réconcilierai avec Arthur. Je lui avais donné ma confiance. Il nous a menti sur ‘Cinq à Sept avec Arthur’. (…) Je n’aime pas les traîtres", avouait Cyril Hanouna dans TPMP.

Si la guerre qui oppose Cyril Hanouna à Arthur semblait s’être calmée, les deux animateurs se sont écharpés ce samedi 15 août 2020 sur Twitter. Alors que, comme à son habitude, Cyril Hanouna commentait les audiences des primes de la veille, son tweet n’a pas plu à Arthur qui a répondu de manière incisive. "C’est chaud put*** ! Ça fait flipper pour la rentrée ces scores sur TF1 ! On va travailler de ouf avec les équipes pour ne pas vous décevoir! Je sais que vous êtes de plus en plus exigeant et vous avez raison! On va tout faire pour faire au mieux", a tweeté Cyril Hanouna, commentant les basses audiences enregistrées par toutes les chaînes ce vendredi 14 août au soir.

La guerre reprend

Avec 1 851 000 téléspectateurs pour "Vendredi tout est permis", Arthur n’a pas caché sa colère. "Même avec une deuxième partie de soirée diffusée en prime, même un 14 août en pleine canicule, 1.900.000 téléspectateurs et 22% sur les ménagères sont des chiffres que tu n’as jamais fait dans toute ta carrière. Je ne t’en veux pas car je sais que tu m’aimes. Je t’embrasse fort et suis fier de te compter parmi mes plus grands fans", a-t-il répondu à Cyril Hanouna. Ce à quoi le trublion de C8 a rétorqué : "Frérot, il t’arrive quoi? J'étais cool avec toi! Va faire du pédalo ça va te détendre ! C'est que de la télé! Je suis dans la darka moi! Je m'inquiète pour toi! Allez, va refaire des implants de cheveux et va faire un peu de sport pour raffermir tout ça et on se parle à la rentrée".

Quelques minutes plus tard, l'animateur de "Balance Ton Post" a posté une photo d’Arthur avec la légende suivante : "Frérot regarde toi tu es fatigué! T'es au bout du rouleau! Prends une camomille et prends du repos! Tu me fais penser à un acteur américain! Ah oui je sais Freddy Krueger (NDLR : personnage horrible dans le film Les griffes de la nuit). Frérot, sois dans la darka on rigole!!". Ce à quoi Arthur a répliqué : "Ben alors on parle plus d’audiences ? On attaque le physique maintenant : bon aller je te l’ai dit je ne t’en veux pas car je sais que tu m’aimes et que tu es mon plus grand fan". L’altercation s’est terminée par une invitation de Cyril Hanouna à Arthur à participer à l’un des numéros d’"A prendre ou à laisser" sur C8. Affaire à suivre...

C chaud Put1 ! Ça fait flipper pour la rentrée ces scores sur TF1 ! On va travailler de ouf avec les equipes pour ne pas vous décevoir! Je sais que vous êtes de plus en plus exigeant et vous avez raison! On va tout faire pour faire au mieux https://t.co/YCvypD6eZY — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 15, 2020

Même avec une PS2 diffusée en prime , même un 14 août en pleine canicule, 1M9 et 22frda sont des chiffres que tu n’as jamais fait dans toute ta carrière. Je ne t’en veux pas car je sais que tu m’aimes . Je t’embrasse fort et suis fier de te compter Parmis mes plus grands fans https://t.co/uSKYrFxMtf — Arthur_Officiel (@Arthur_Officiel) August 15, 2020

Allez frérot @Arthur_Officiel tu prends tout mal! T es à cran et pense surtout aux gens qui nous kiffent tous les 2 pas besoin de t épancher sur les réseaux sociaux ! Fais ton taf et je fais le mien et si tu as un pb on règle ça comme des bonhommes toi et moi! Qd tu veux — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 15, 2020

Par Matilde A.