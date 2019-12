Cyril Hanouna aux commandes d'une nouvelle émission : son projet dévoilé

Depuis 2010 et chaque semaine, Cyril Hanouna rythme les soirées des Français avec "Touche Pas à Mon Poste". D'abord diffusée sur France 4, l'émission a ensuite migré sur C8 (anciennement D8) et est devenue un programme incontournable des access. Au point où des déclinaisons de "TPMP" ont été développées. Ainsi, Cyril Hanouna assure la présentation de "Touche Pas à Mon Poste" et de "Balance Ton Post". Le vendredi, place à Benjamin Castaldi et Matthieu Delormeau. Des chroniqueurs de Baba qui animent respectivement "TPMP ouvert à tous" et "TPMP People". Valérie Bénaïim et Eric Naulleau ont aussi eu droit à la confiance du présentateur avec "C'est que de la télé" et "De quoi j'me mêle". Et depuis la rentrée, Cyril Hanouna est à la présentation de "La Grande Darka", diffusée chaque samedi, toujours sur C8.

"Ça vient d'être signé"

Fort de son succès sur la chaîne, Cyril Hanouna - récemment victime d'une grosse intox - ne veut toutefois pas s'arrêter là et grouille de projets. Il aura bientôt droit à une nouvelle émission sur C8. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé dans "Touche Pas à Mon Poste", lundi 16 décembre. "Vous verrez il y a une nouvelle émission qui va arriver sur C8, très prochainement", a donc confié Baba. Un projet rendu possible grâce à "La Grande Darka". "Oui, grâce à cette émission du samedi, j'ai appelé Franck Appietto dimanche matin, le président de la chaîne", a ainsi développé l'animateur. Et de poursuivre : "ça vient d'être signé". Pour la présentation de ce programme, Cyril Hanouna optera pour une recrue de poids, pour le plus grand plaisir des fanzouzes : lui-même. Une première diffusion serait prévue pour l'année 2020.

Par Laura C-M